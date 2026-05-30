В Москве обратили внимание на «непоследовательную позицию» ЕС по переговорам с РФ «Непоследовательная позиция европейцев заставляет, мягко говоря, усомниться в искренности их намерений», - МИД РФ

В МИД РФ обратили внимание на «непоследовательную позицию» европейских политических деятелей по урегулированию конфликта в Украине и переговорам с Москвой. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в Telegram-канале дипведомства 30 мая.

«На протяжении последних полутора лет мы слышим от представителей стран НАТО то о необходимости начала скорейших переговоров с Москвой с целью установления прочного мира, то о необходимости «давления» на Россию, поставках вооружения боевикам ВСУ и войне до победного конца», - говорится в сообщений МИД РФ с примерами цитат ряда европейских лидеров, включая канцлера ФРГ Фридриха Мерца, президента Франции Эмманюэля Макрона, президента Финляндии Александера Стубба, а также верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Непоследовательная позиция европейцев заставляет, мягко говоря, усомниться в искренности их намерений», - отметили в МИД РФ.