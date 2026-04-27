В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности Предпоследний уровень опасности действует из-за мокрого снега, снега, гололедицы и усиления ветра порывами до 23–25 м/с

Гидрометцентр РФ объявил в Москве и Подмосковье «оранжевый», предпоследний уровень погодной опасности из-за мокрого снега, снега, гололедицы и ветра, порывы которого, как ожидается, будут усиливаться до 23-25 м/с.

Как сообщили российские государственные СМИ, в Москве до 21:00 понедельника будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности из-за снега и обледенения.

В течение суток ожидается сильное налипание мокрого снега на провода и деревья, сильные осадки преимущественно в виде мокрого снега, гололедица на дорогах. В Подмосковье аналогичное предупреждение объявлено до 03:00 28 апреля.

Кроме того, в течение суток ожидается сильный ветер с порывами до 23 м/с в Москве, в Подмосковье с порывами до 25 м/с.

Также в Подмосковье сохраняется предупреждение о сильных осадках в виде снега и гололедице, «желтый» уровень погодной опасности будет действовать с 03:00 до 09:00 28 апреля.

Снег и мокрый снег ожидается в Москве в течение дня, в период с 9 утра до 9 вечера может выпасть до 10 мм осадков, а временный снежный покров увеличиться до 3 см, в ночь на вторник осадки не прекратятся, выпадет еще до 6 мм, сообщили в Гидрометцентре.

В Москве днем прогнозируются снег, мокрый снег, местами отложение мокрого снега. Днем будет плюс 2 - плюс 4.

В ночь на вторник существенных изменений в погоде не ожидается. Также прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега, может выпасть от 3 до 6 мм осадков, а снежный покров вырасти до 4 см. Максимальная температура воздуха ожидается от минус 1 до плюс 1 градуса.

Наиболее интенсивные осадки начнутся в районе 15:00 понедельника и продлятся до полуночи, когда прогнозируется выпадение до 10 мм осадков, 4 мм из которых придется на период с 18:00 до 21:00.

Согласно международным стандартам, погодные условия характеризуются шкалой цветовых значений. Цветовой код, обозначающий степень опасности погодных явлений, позволяет доступным образом сообщить, насколько серьезными являются сложившиеся или прогнозируемые погодные условия. Шкала кодов состоит из четырех цветов, которые представляют собой определенные уровни рисков прогнозируемых явлений погоды.

«Оранжевый код» опасности означает, что погодные условия представляют реальную опасность – шквалы, ливни, грозы, град, жара, морозы, снегопады, метели и пр. Явления могут негативно повлиять на социально-экономическую деятельность и привести к значительному материальному ущербу, а также возможны человеческие жертвы.