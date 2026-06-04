В Монголии открылась 11-я Международная конференция «Улан-баторский диалог» В конференции принимают участвуют более 300 делегатов, включая представителей 40 государств

Международная встреча «Улан-Баторский диалог» по вопросам безопасности в Северо-Восточной Азии, организуемая совместно Министерством иностранных дел Монголии и Институтом стратегических исследований, начала работу в четверг, 4 июня.

Как сообщается на странице МИД Монголии в социальной сети Facebook, проводимая ежегодно с 2014 года международная встреча «Улан-Баторский диалог» является выражением последовательности и преемственности внешней политики страны.

В нынешней встрече участвуют в общей сложности более 300 делегатов из Монголии и из-за рубежа, включая представителей около 40 государств, более 10 международных организаций, а также представителей государственных и правительственных учреждений Монголии, ученых и исследователей.

Особенностью форума является участие высокопоставленных официальных лиц, таких как министр по делам объединения Республики Корея Чон Дон Ён, специальный посланник Китайской Народной Республики по Корейскому полуострову Лю Сяомин,, заместитель министра иностранных дел Республики Польша Владислав Теофил Бартошевски и Маркус Лейтнер, заместитель государственного секретаря Федерального министерства иностранных дел Швейцарии.

В рамках пяти основных сессий региональные эксперты, политики и исследователи представят и обсудят актуальные вызовы и возможности безопасности в Северо-Восточной Азии, превентивную дипломатию, практику посредничества и пути устойчивого урегулирования.

Кроме того, участники проанализируют влияние новых технологий на развитие стран и обществ, сосредоточившись на вопросах искусственного интеллекта, и обменяются мнениями о возможностях его ответственного использования для укрепления потенциала стран к преодолению трудностей, а также о снижении рисков безопасности через управление, прозрачность и сотрудничество.

В связи с активной реализацией внешней политики Монголии, направленной на регион Центральной Азии, в рамках диалога также состоится обсуждение возможностей и вызовов укрепления регионального сотрудничества между Центральной и Северо-Восточной Азией, а также перспектив развития «зеленого» энергетического коридора, организуемого совместно с Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана.