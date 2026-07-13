В Монголии впервые официально отметили Всемирный день лошади На церемонии выступил президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух

В местности Хүй долоон худаг под Улан-Батором в воскресенье, 13 июля, состоялась официальная церемония открытия первого международного празднования Всемирного дня лошади, учрежденного Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Монголии.

Как сообщило МОНЦАМЭ, на церемонии выступил президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, который подчеркнул историческую роль лошади в развитии человеческой цивилизации, культуры и государственности.

По словам главы государства, монгольская лошадь сыграла особую роль в истории Великой степи, способствовала развитию связей между Востоком и Западом, укреплению мира и культурного обмена.

Президент отметил, что сегодня в мире насчитывается более 60 млн лошадей, свыше 5 млн из которых содержатся в Монголии. По его словам, страна занимает четвертое место в мире по численности поголовья лошадей и первое — по количеству лошадей на душу населения.

Хурэлсух напомнил, что в 2025 году выступил с инициативой учреждения Всемирного дня лошади для сохранения, изучения и популяризации наследия и традиций, связанных с лошадью. Инициатива была поддержана Генеральной Ассамблеей ООН, после чего было принято решение ежегодно отмечать Всемирный день лошади в период национального праздника Наадам.

Президент выразил благодарность государствам, поддержавшим монгольскую инициативу, отметив, что новая международная дата будет способствовать развитию научных исследований, сохранению конного культурного наследия, обмену опытом и укреплению международного сотрудничества в сфере коневодства.

В рамках первого Всемирного дня лошади впервые прошли международные скачки на приз президента Монголии, в которых приняли участие лучшие скакуны. Также состоялся масштабный парад всадников, прибывших из разных регионов страны.

Завершая выступление, глава государства поздравил с Всемирным днем лошади народы мира, для которых лошадь остается символом культурного наследия и верным спутником человека.

