В Монголии впервые объявлен конкурсный тендер в секторе возобновляемой энергетики Правительство приняло постановление «О снижении зависимости в топливно-энергетической отрасли»

Как сообщило МОНЦАМЭ, правительство Монголии приняло постановление «О снижении зависимости в топливно-энергетической отрасли».

Целью данного решения является уменьшение зависимости в топливно-энергетической сфере, обеспечение растущей потребности центрального региона в электроэнергии за счет отечественных источников возобновляемой энергии (ВИЭ), а также поддержка стабильной работы энергетической системы.

В рамках этого постановления принято решение реализовать проект по созданию комплекса солнечных электростанций с аккумуляторными батареями в пяти местах.

В частности, в сомоне Сумбэр аймака Говь-Сумбэр, сомоне Сайнцагаан аймака Дундговь, сомоне Орхон аймака Булган и сомоне Хархорин аймака Увурхангай будут построены солнечные электростанции мощностью 50 МВт каждая с аккумуляторными батареями мощностью 30 МВт и емкостью 100 МВт·ч. В сомоне Хэрлэн аймака Хэнтий будет возведена солнечная электростанция мощностью 20 МВт с аккумуляторными батареями мощностью 15 МВт и емкостью 40 МВт·ч.

Планируется, что солнечные электростанции будут введены в эксплуатацию 1 декабря.

Строительство не будет финансироваться из государственного бюджета. В рамках мер поддержки национальных хозяйственных единиц правительство Монголии впервые объявило конкурсный тендер в секторе возобновляемой энергетики.

Тендер будет проведен открыто через цифровую систему. Регистрация участников завершится 15 июня.

Ранее премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал встретился с должностными лицами Министерства энергетики и поручил обратить особое внимание на выполнение запланированных работ в установленные сроки.