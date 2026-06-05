В UNSMIL обеспокоены в связи с распространением ложной и вводящей в заблуждение информации

В Миссии ООН в Ливии опровергли информацию о программах по размещению мигрантов в стране В UNSMIL обеспокоены в связи с распространением ложной и вводящей в заблуждение информации

Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ/UNSMIL) опровергла утверждения о том, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) реализует в Ливии какую-либо программу по размещению мигрантов.

Подобные сообщения не соответствуют действительности, заявили в UNSMIL после того, как группа протестующих, выступающих против размещения мигрантов в Ливии, проникла в центр миссии в Триполи и окружила офис УВКБ земляными насыпями.

В заявлении подчеркнуто, что ливийцы имеют право на получение достоверной информации и мирное выражение своего мнения, а также выражена обеспокоенность в связи с распространением ложной и вводящей в заблуждение информации о деятельности ООН в Ливии и риторики ненависти.

Отмечается, что подобные утверждения усиливают напряженность и провокации в отношении местного и международного персонала ООН.

В Миссии напомнили, что в последние дни некоторые пользователи в социальных сетях публиковали посты о том, что учреждения ООН планируют на постоянной основе размещать нелегальных мигрантов в Ливии. «Ни одно учреждение, входящее в систему ООН, включая УВКБ, не реализует в Ливии каких-либо программ по размещению мигрантов. Все утверждения об обратном являются полностью беспочвенными», - подчеркнуто в заявлении.

УВКБ в сотрудничестве с ливийскими властями и международным сообществом, при полном уважении суверенитета страны, пытается находить решения за пределами Ливии для людей, спасающихся от войны, конфликтов и преследований, отметили в UNSMIL.

В этих рамках реализуются программы эвакуации в третьи страны и, при наличии соответствующих условий, программы добровольного возвращения.

В UNSMIL осудили угрозы в адрес персонала ООН, призывы к насилию и нападения на здания и имущество организации, а все стороны призвали уважать неприкосновенность объектов ООН в рамках международного права.

Управление внутренней безопасности Правительства национального единства Ливии 2 апреля 2025 года приостановило деятельность 10 международных гуманитарных организаций, обвинив их в осуществлении деятельности, направленной против страны, включая размещение нелегальных мигрантов.

Министр внутренних дел Правительства национального единства Имад Трабулси, в свою очередь, заявил 2 декабря 2025 года, что число нелегальных мигрантов, находящихся в Ливии с целью транзита в Европу, составляет около 3 млн человек.

МИД Правительства национального единства Ливии 1 июня вновь подтвердило приверженность основным принципам страны в борьбе с нелегальной миграцией и заявило о своей позиции против размещения мигрантов в Ливии.

Заместитель главнокомандующего Ливийской национальной армии генерал-лейтенант Саддам Хафтар 2 июня дал указания подразделениям безопасности положить конец незаконному присутствию нелегальных мигрантов в восточных и южных регионах страны.

Сообщается, что в различных районах на северо-западе Ливии, имеющих выход к Средиземному морю, прежде всего в городах Карабулли, Сабрата и Зувара, группировки, пользующиеся политической раздробленностью и вакуумом безопасности в стране, занимаются незаконной переправкой нелегальных мигрантов.