Этот переход не повлияет на поддержку Украины, а, напротив, позволит повысить эффективность координации - генерал Алексус Г. Гринкевич

В миссии НАТО по поддержке Украины сменилось командование Этот переход не повлияет на поддержку Украины, а, напротив, позволит повысить эффективность координации - генерал Алексус Г. Гринкевич

В структуре НАТО, координирующей военную помощь и подготовку для Украины, произошла смена командования в рамках Инициативы НАТО по содействию безопасности и подготовке для Украины (NSATU).

Как говорится в заявлении НАТО, на церемонии в Висбадене генерал-лейтенант Гийом Н. Бопер принял командование NSATU у генерал-лейтенанта Кертиса А. Баззарда.

Выступая на церемонии, Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR) генерал Алексус Г. Гринкевич заявил, что NSATU продолжит развиваться и в дальнейшем. По его словам, примерно через год командование планируется передать европейскому или канадскому офицеру.

Гринкевич также отметил, что часть функций, которые сейчас выполняет возглавляемая США Группа содействия безопасности Украины (SAG-U), будет поэтапно передана NSATU.

Он подчеркнул, что этот переход не повлияет на поддержку Украины, а, напротив, позволит повысить эффективность координации.

По словам Гринкевича, изменения свидетельствуют о том, что союзники берут на себя больше ответственности в рамках НАТО, и будут способствовать реализации концепции «НАТО 3.0», направленной на создание «более сильного и более справедливого альянса».

NSATU отвечает за координацию поставок военной техники и подготовки, предоставляемых Украине странами-союзниками и партнерами НАТО.