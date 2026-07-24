Фиксируется стабилизация ситуации в Забайкальском крае, Калининградской и Иркутской областях, Краснодарском крае и Татарстане

В Минэнерго РФ заявили о стабилизации ситуации с обеспечением топливом в ряде регионов Фиксируется стабилизация ситуации в Забайкальском крае, Калининградской и Иркутской областях, Краснодарском крае и Татарстане

Минэнерго РФ фиксирует стабилизацию ситуации с обеспечением моторным топливом в ряде регионов.

Как сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 24 июля, Министерство энергетики совместно с субъектами Российской Федерации, государственными ведомствами и нефтяными компаниями в рамках регулярных региональных штабов реализует меры по обеспечению внутреннего рынка необходимыми объемами нефтепродуктов, исходя из потребностей каждого региона.

«Обеспечение выработанных решений и рекомендаций находится в ведении региональных властей. Также региональными властями, исходя из актуальной обстановки, могут вводиться временные ограничительные меры, направленные на наиболее эффективное обеспечение граждан и бизнеса моторным топливом. Объемы и порядок реализации топлива на АЗС определяется руководством субъектов самостоятельно»,- отметили в ведомстве.

Отдельное внимание Минэнерго уделяет бесперебойному снабжению государственных и муниципальных служб, включая МЧС и медиков. Также в приоритетную категорию поставки топлива включены производители сельскохозяйственной продукции.

«В ряде регионов отмечаем стабилизацию ситуации с обеспечением топливом – увеличение количества работающих заправок и сокращение очередей. Положительную динамику демонстрируют Забайкальский край, Калининградская и Иркутская области, Кубань и Татарстан. Нормализуется топливный рынок в Архангельской и Саратовской областях. Это стало возможным благодаря мерам, принятым Правительством Российской Федерации, включая запрет на экспорт нефтепродуктов, и решениям, направленным на обеспечение импорта топлива и максимальную загрузку нефтеперерабатывающих мощностей», – заявил министр энергетики Сергей Цивилев.

Минэнерго продолжит работу с регионами по обеспечению их потребностей в нефтепродуктах, подчеркнул глава ведомства.