«Ситуация находится под контролем, и те проблемы, которые, безусловно, возникают, ежедневно находятся во внимании и решаются», - заместитель министра энергетики Павел Сорокин

В Минэнерго России заявили о контроле над ситуацией на рынке топлива «Ситуация находится под контролем, и те проблемы, которые, безусловно, возникают, ежедневно находятся во внимании и решаются», - заместитель министра энергетики Павел Сорокин

Ситуацию на топливном рынке нельзя назвать простой, однако она находится под контролем Минэнерго России. Об заявил заместитель министра энергетики Павел Сорокин, по итогам заседания штаба, посвященного этой ситуации.

«Ситуация сейчас находится под полным контролем. Мы четко понимаем, в каких местах и регионах возникают сложности, и оперативно решаем вопросы.Ситуация находится под контролем, и те проблемы, которые, безусловно, возникают, ежедневно находятся во внимании и решаются», - сказал Сорокин, слова которого приводят российские СМИ.

Он отметил, что в первую очередь в фокусе совещания был вопрос снабжение нефтепродуктами сельхозпроизводителей, северный завоз, а также снабжение сибирских и дальневосточных регионов.

«В первую очередь в фокусе у нас, естественно, это снабжение нефтепродуктами сельхозпроизводителей, северный завоз и снабжение сибирских и дальневосточных регионов. Здесь, соответственно, проанализирован полностью текущий срез: какие возникают проблемные моменты и принято решение по тому, как оперативно эти моменты разрешать, то есть какой дополнительный объем топлива должен быть поставлен, чтобы избежать проблем как у населения, так и у экономики этих регионов. Поэтому рассчитываем, что принятые меры будут незамедлительно реализованы и в дальнейшем, соответственно, на следующем штабе будем мониторить и отслеживать их эффекты», - указал Сорокин.

На фоне атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в России на ремонт было выведено большое число предприятий, а в ряде регионов, включая Москву и Санкт-Петербург, введены ограничения на продажу топлива.

Российское правительство также ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива.