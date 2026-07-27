ПВО перехватили и уничтожили несколько дронов, пытавшихся атаковать нефтяные объекты, заявили в ведомстве

В Минобороны Саудовской Аравии сообщили о нейтрализации дронов, запущенных из Ирана ПВО перехватили и уничтожили несколько дронов, пытавшихся атаковать нефтяные объекты, заявили в ведомстве

Системы противовоздушной обороны страны перехватили и уничтожили беспилотные летательные аппараты (БПЛА), запущенные с территории Ирака и нацеленные на нефтяную инфраструктуру королевства. Об этом сообщили в Министерстве обороны Саудовской Аравии.

В заявлении ведомства говорится, что за последние часы средства ПВО обнаружили, перехватили и уничтожили несколько беспилотников, которые были запущены с территории Ирака и пытались атаковать нефтяные объекты в Восточной провинции и Эр-Рияде.

Также утверждается, что попытки атак были совершены с территории Ирака и организованы «террористическими формированиями, связанными с Ираном».

В Министерстве обороны подчеркнули, что Саудовская Аравия обладает законным правом на самооборону и защиту своих объектов, а также оставляет за собой право «дать необходимый ответ в выбранное ею время и в выбранном месте».