Ночью и утром 4 июля российские средства ПВО сбили более 500 воздушных целей, в том числе 10 крылатых ракет большой дальности «Фламинго», - МО РФ

В Минобороны РФ сообщили о срыве «комбинированного удара» по территории страны Ночью и утром 4 июля российские средства ПВО сбили более 500 воздушных целей, в том числе 10 крылатых ракет большой дальности «Фламинго», - МО РФ

Ночью и утром 4 июля российские средства ПВО сбили более 500 воздушных целей, в том числе: 10 крылатых ракет большой дальности «Фламинго», 9 реактивных снарядов HIMARS производства США в Белгородской области, а также 494 беспилотных аппарата большой дальности. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ в субботу, 4 июля.

«В ночь на 4 июля 2026 года киевский режим предпринял попытку комбинированного удара по территории Российской Федерации с применением крылатых ракет большой дальности «Фламинго», реактивных систем залпового огня «Хаймарс» производства США, а также беспилотных летательных аппаратов большой дальности», - следует из публикации.

В ведомстве отметили, что попытка президента Украины Владимира Зеленского «таким образом отвлечь внимание жителей Украины и зарубежных спонсоров от последствий российского удара 2 июля 2026 года по военным объектам в районе Киева и катастрофического провала обороны ВСУ в Константиновке» в Донецкой области «действиями российских сил и средств ПВО была сорвана».

«Уничтожение воздушных целей велось под единым управлением главного командования ВКС России на всех созданных рубежах системы противовоздушной обороны», - указали в МО РФ.

«Только за прошедший июнь над российскими регионами Вооруженными Силами Российской Федерации уничтожено около 13 тысяч воздушных целей, производством и обеспечением запуска которых занимаются военные ведомства и специалисты большинства европейских стран, включая Великобританию, а также других спонсоров киевского режима», - утверждается в сообщении.

В МО РФ пообещали не оставить «без соответствующих ответных действий» попытку Киева «нанести ущерб гражданским объектам Российской Федерации».