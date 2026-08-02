В Минобороны РФ сообщили о поражении объектов транспортной и энергетической инфраструктуры Украины Удары нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией

Российские военные в течение суток нанесли удары «по связанным с ВС Украины» логистическим центрам, объектам транспортной, энергетической инфраструктуры, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, «используемым в интересах ВСУ», а также пунктам временной дислокации живой силы противника 156 районах, следует из публикации на канале российского оборонного ведомства в соцсети.

Сообщается, что средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 1158 БПЛА самолетного типа.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 195 419 беспилотных летательных аппаратов, 669 зенитных ракетных комплексов, 30 400 танков и других боевых бронированных машин, 1 768 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 991 орудие полевой артиллерии и миномет, 68 114 единиц специальной военной автомобильной техники», - заявили в оборонном ведомстве.