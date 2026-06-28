Контроль над селениями Писанцы и Новоселовка установила группировка войск «Восток», утверждают в ведомстве

В Минобороны РФ сообщили о переходе еще двух населенных пунктов под контроль российских войск Контроль над селениями Писанцы и Новоселовка установила группировка войск «Восток», утверждают в ведомстве

В Минобороны РФ сообщили о переходе под контроль российской армии населенного пункта Писанцы в Днепропетровской области.

«Штурмовые подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки «Восток» прорвали эшелонированную оборону противника и полностью освободили населенный пункт Писанцы»,- следует из публикации российского оборонного ведомства в социальной сети в воскресенье, 28 июня.

В Министерстве утверждают, что в ходе ожесточенных боев на данном участке вскрыты и поражены укрытия с техникой, а потери противника составили пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей подвоза материальных средств, семь наземных роботизированных комплексов, 23 тяжелых ударных гексакоптера типа «Баба-Яга».

«Освобождение Писанцев позволило подразделениям группировки «Восток» занять тактически важный рубеж, что существенно нарушило устойчивость обороны ВСУ и создало прямые условия для дальнейшего уверенного продвижения войск и расширения зоны контроля в Днепропетровской области»,- подчеркнули в МО РФ.

Кроме того, в сводке Министерства о ходе проведения «специальной военной операции» по состоянию на 28 июня говорится, что подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и взяли под контроль населенные пункты Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ «уничтожены» на аэродроме два МиГ-29 воздушных сил Украины, нанесено поражение местам хранения безэкипажных катеров, складу комплектующих узлов и агрегатов к ним, объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым ВС Украины, а также пунктам временной дислокации живой силы противника в 141 районе, следует из текста сводки.

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 590 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, отметили в ведомстве.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 170 750 беспилотных летательных аппаратов, 664 зенитных ракетных комплекса, 29 945 танков и других боевых бронированных машин, 1 749 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 545 орудий полевой артиллерии и минометов, 65 085 единиц специальной военной автомобильной техники»,- утверждают в МО РФ.

Украинская сторона приведенную информацию не подтвердила.