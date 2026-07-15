В Минобороны РФ сообщили о перехвате 93 дронов с вечера вторника Вооруженные силы РФ нанесли новые удары по портам в Одесской области Украины

В Минобороны РФ сообщили о перехвате 93 дронов с вечера вторника. «В течение ночи, в период с 20.00 мск 14 июля до 7.00 мск 15 июля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - следует из публикации в Telegram-канале оборонного ведомства от 15 июля.

Дроны перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, аннексированного Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей, уточнили в ведомстве.

Накануне ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последние сутки в направлении Московского региона летело 340 беспилотников. «Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. Более 50 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве»,- следует из публикации в Telegram-канале.

ВС РФ нанесли удары по портам Украины

В Минобороны РФ также заявили, что ночью 15 июля российскими ВС продолжено нанесение ударов по портам Украины, «используемым в интересах доставки грузов для ВС Украины».

В результате групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными БПЛА в портах «Одесса» и «Черноморск» Одесской области поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, резервуары с ГСМ для ВСУ, цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, следует в другой публикации в Telergam-канале ведомства.

Как уточнили в Министерстве, в результате ударов в порту «Одесса» поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВС Украины. Также на территории порта «Одесса» поражены два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, в том числе узловой сборки БПЛА средней дальности UJ-22 компании «Укрджет».



В порту «Черноморск» Одесской области, по данным ведомства, поражены контейнеровоз и сухогруз, а в порту «Днепро-Бугский» Николаевской области в момент выгрузки поражены два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВС Украины.

