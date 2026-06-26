Ночная атака БПЛА на Россию стала самой массированной с начала года

В Минобороны РФ сообщили о перехвате 660 БПЛА за ночь Ночная атака БПЛА на Россию стала самой массированной с начала года

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 660 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в пятницу, 26 июня.

«В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 660 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Астраханской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей», - следует из публикации.

Как сообщает ТАСС, ночная атака БПЛА на Россию стала самой массированной с начала года.

Предыдущая крупнейшая с начала года атака украинских беспилотников на регионы России была отражена 17 мая. Тогда средствами ПВО были сбиты и перехвачены 556 БПЛА. В ночь на 18 июня над регионами России было сбито и перехвачено 555 БПЛА.

Еще одна крупная атака в июне была отражена 6 июня. Тогда, по данным Минобороны РФ, было сбито и перехвачено 376 украинских беспилотников. До этого 3 июня российские средства противовоздушной обороны сбили 354 украинских БПЛА. Также 10 июня было сбито и перехвачено 326 беспилотников, а 11 июня – 330.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что регион снова подвергся массированной атаке украинских БПЛА.

«В населенном пункте Щекинского района получил повреждения частный жилой дом, в результате чего пострадала женщина. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь.Также в результате атаки беспилотников зафиксированы повреждения на линии электропередач и на промышленном предприятии в Новомосковске.На месте работают экстренные службы. В течение ночи подразделениями ПВО Минобороны РФ уничтожены 73 украинских БПЛА», - написал Миляев в «Максе».

Позже глава региона сообщил о перехвате еще 84 украинских беспилотников.

Мэр Москвы Сергей Собянин , в свою очередь, сообщил о перехвате дронов, летевших на столицу.

В целом с начала суток, по словам мэра, было перехвачено не менее 47 БПЛА.