Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении очередной массированной атаки беспилотников, летевших на столицу

В Минобороны РФ сообщили о перехвате 419 БПЛА за ночь Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении очередной массированной атаки беспилотников, летевших на столицу

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 419 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ во вторник, 30 июня.

В течение ночи, в период с 20.00 мск 29 июня до 7.00 мск 30 июня, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 419 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении очередной массированной атаки беспилотников, летевших на столицу.

«С 20:00 силами ПВО только на подлёте к Москве уничтожен 61 БПЛА», - написал Собянин в «Максе».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, в свою очередь, сообщил, что ночью в результате падения беспилотника в Егорьевске загорелся частный дом и под завалами находились люди.

«Спасатели оперативно извлекли двоих взрослых и двоих детей. К сожалению, шестимесячный ребенок скончался по дороге в больницу. Пострадавшие госпитализированы, врачи оказывают им всю необходимую помощь», - написал глава региона в соцсети.

Он отметил, что всего силы ПВО и РЭБ отразили атаку 60 беспилотников — в Домодедово, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Павловском Посаде, Одинцово, Бронницах, Раменском, Ступино, Коломне, Егорьевске.

«В Дубне в результате падения обломков БПЛА повреждено административное здание. Пострадавших нет. Еще один беспилотник упал на частный дом в деревне Фатеево Павлово-Посадского округа. По предварительной информации, никто не пострадал», - сказал Воробьев.

Обломки БПЛА также обнаружены на территории Раменского муниципального округа и городского округа Коломна, - добавил он.