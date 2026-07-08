В Таганрогском заливе в результате атаки БПЛА повреждены два танкера, которые следовали в Ростов-на-Дону, - губернатор Ростовской области

В Минобороны РФ сообщили о перехвате 415 БПЛА за ночь В Таганрогском заливе в результате атаки БПЛА повреждены два танкера, которые следовали в Ростов-на-Дону, - губернатор Ростовской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 415 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в среду, 8 июля.

«В течение ночи в период с 20.00 мск 7 июля до 8.00 мск 8 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 415 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей», - следует из публикации.

Между тем губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что минувшей ночью регион подвергся массированной воздушной атаке.

«В Таганрогском заливе в результате атаки БПЛА повреждены два танкера, которые следовали в Ростов-на-Дону. Два человека получили незначительные ранения. Одному оказана медицинская помощь на месте, другой был доставлен в больницу, врачи оказали всю необходимую помощь. Оба пострадавших от госпитализации отказались. На одном из судов пришлось эвакуировать экипаж», - написал глава региона в «Максе».

По его словам, танкеры были пустые, розлива нефтепродуктов не произошло.

Губернатор отметил, что в ходе отражения беспилотной атаки было уничтожено порядка семи десятков БПЛА. «Нападению подверглись 11 районов области: Миллеровский, Чертковский, Верхнедонской, Шолоховский, Боковский, Тарасовский, Каменский, Кашарский, Багаевский, Куйбышевский, Родионово-Несветайский, города Новошахтинск и Каменск-Шахтинский, а также Таганрогский залив», - сказал он.

Между тем в пресс-службе главы Татарстана сообщили, что в результате массированной атаки БПЛА на Закамский регион республики отдельные предприятия Нижнекамска получили повреждения.

«Специальные службы на месте оперативно устраняют последствия. На некоторых участках есть пострадавшие. Травмы легкой степени. Им уже оказана вся необходимая медицинская помощь», - следует из публикации.

Отмечается, что в Тукаевском районе атаке подвергся частный жилой дом, пострадали два человека.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, в свою очередь, сообщил о гибели одного человека в результате атаки БПЛА.

«В результате атаки вражеских БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Есть пострадавшие, всем им оказывается необходимая медпомощь. Один человек погиб. Глубочайшие соболезнования родным и близким», - написал глава региона в «Максе».