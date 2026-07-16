Между тем мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с вечера до 9:00 утра в направлении Московского региона летело более 200 беспилотников

В Минобороны РФ сообщили о перехвате 375 БПЛА за ночь Между тем мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с вечера до 9:00 утра в направлении Московского региона летело более 200 беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 375 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в четверг, 16 июля.

«В течение ночи в период с 21.00 мск 15 июля до 8.00 мск 16 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 375 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», - следует из публикации.

Между тем мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с вечера до 9:00 утра в направлении Московского региона летело более 200 беспилотников.



«Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 10 вражеских БПЛА уничтожено на подлёте к Москве», - написал он в «Максе».

Губернатор Ярославской области РФ Михаил Евраев, в свою очередь, сообщил о гибели одного человека в результате атаки БПЛА.

«Сегодня под утро наш регион подвергся массовой атаке вражеских БПЛА. Только в первую волну сбито 19 беспилотников. Погиб мужчина, еще четверо мужчин пострадали. Им оказана вся необходимая медицинская помощь», - написал глава региона в «Максе».

В прокуратуре Саратовской области сообщили, что в результате атаки БПЛА в городе Энгельсе повреждены объекты гражданской инфраструктуры, а также есть пострадавшие.

«После атаки БПЛА на регион, по уточненным данным, за медпомощью обратились три человека. Одному из них потребовалась госпитализация, состояние удовлетворительное», - говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

Между тем врио губернатора Брянской области РФ Егор Ковальчук сообщил об ударе с применением РСЗО «Град» по административному центру Суземского района — поселку Суземка.

«Самые тяжелые последствия преступления — погибли пятнадцатилетняя девочка и ее бабушка. Глубокие соболезнования родным погибших. Ранения получила жительница поселка. Она доставлена в больницу, ей оказана медицинская помощь», - написал он в Telegram-канале.

Ковальчук отметил, что по предварительным данным, один дом полностью уничтожен. «Повреждены четыре дома, хозпостройки, гражданский автомобиль и трактор», - добавил он.