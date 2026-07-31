В Минобороны РФ сообщили о перехвате 371 БПЛА в течение ночи В городе Гуково Ростовской области в результате воздушной атаки пострадала женщина

В Минобороны РФ сообщили о перехвате 371 БПЛА в течение прошедшей ночи.

Как уточняется в публикации в Telegram-канале оборонного ведомства в пятницу, 31 июля, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили беспилотные летательные аппараты самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Дагестан, аннексированного Крыма, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Ростовской области при атаке пострадала женщина

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в социальной сети, что в течении последних суток в Ростовской области силами ПВО в ходе отражения воздушной атаки уничтожено и подавлено полторы сотни БПЛА в городах Таганрог, Ростов-на-Дону, Гуково, Чертковском, Каменском, Милютинском, Неклиновском, Тарасовском, Матвеево-Курганском, Миллеровском районах.

«В Гуково пострадавшей женщине оказана медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Жители дома, получившего повреждения в результате падения БПЛА, остаются в пункте временного размещения. Специальные службы приступают к мероприятиям по обеспечению безопасности»,- сообщил глава региона.

Слюсарь обратил внимание на то, что в настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется и призвал покинуть открытые участки улиц и не подходить к окнам.

Удары по портовой инфраструктуре Украины

В другой публикации ведомства говорится, что вечером 30 июля ВС РФ продолжено нанесение ударов высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, «задействованным в интересах ВС Украины».

В результате ударов, как сообщается, в порту «Одесса» поражены

резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ, на переходе морем южнее Одессы – морское судно типа «сухогруз», осуществлявшее доставку военного груза в один из портов Украины.

Атаки БПЛА на российские регионы

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне «специальной военной операции» в Украине. В августе 2023 года в офисе украинского президента заявили, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В начале марта 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что весь мир видит результаты применения Украиной дронов собственного производства по стратегическим объектам на территории России. «Думаю, все видят, что наши дроны работают. И работают дальнобойно. Наша дальнобойность – это реальное приближение безопасности для всех», -заявил глава украинского государства в видеообращении после массированной атаки дронов на регионы РФ, включая Московскую область.

Зеленский подчеркнул, что «Украина будет наносить российскому государству ответные потери – вполне справедливо». В мае 2023 дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и аннексированный Крым.

В июне 2026 года Зеленский заявил, что украинские дроны смогут преодолевать расстояние более 3000 километров, и Украина будет увеличивать дальность ударов по территории РФ. «Мы нанесли ответный удар по НПЗ в Тюменском регионе. Если говорить прямо, на расстоянии 2070 км наши дроны FP поразили их цель. Их маршрут составлял 2,5 тысячи километров. Они будут летать на расстояние более 3000 км — это новые дроны, хорошие дроны. Мы будем идти дальше. Потому что мы понимаем, где у них находятся все военные объекты, заводы, нефтяные базы, газовые хранилища и т. д. Нам нужно иметь средства поражения на большее расстояние, и мы это делаем», - заявил глава государства.