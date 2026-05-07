В Минобороны РФ сообщили о перехвате 347 БПЛА за ночь

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 347 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в четверг, 7 мая.

«В течение прошедшей ночи (с 21.00 мск 6.05 до 7.00 мск 7.05) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 347 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Адыгея, Республики Калмыкия, Республики Крым, а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей», -следует из публикации.

Между тем губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз сообщил о ранении 13 человек в результате удара по городу Брянску.

«В результате террористической атаки в Бежицком районе города Брянска, к сожалению, ранены 13 человек, в том числе 1 ребенок», - написал глава региона на российской платформе МАХ.

Мэр российской столицы Сергей Собянин, в свою очередь, сообщил об отражении атаки беспилотников, летевших на Москву.

В целом, согласно заявлению Собянина, с ночи было сбито 16 БПЛА, летевших на российскую столицу.

Авиакомпании на фоне ограничений в аэропорту Внуково корректируют расписание полетов и отменяют отдельные рейсы на вылет, сообщила пресс-служба воздушной гавани. Ограничения были введены ночью с целью обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Сочи также сообщал о действии ограничений на работу воздушной гавани для обеспечения безопасности полетов. В аэропорту задерживаются около 50 рейсов.

После атаки БПЛА на Ржев в Тверской области РФ были эвакуированы 350 человек, включая 60 детей, сообщил в соцсети глава региона Виталий Королев.

Ранее глава региона сообщал, что в результате атаки БПЛА на Ржев в пятиэтажном жилом доме была повреждена плита кровельного перекрытия, а также частично выбиты окна в этой и двух соседних пятиэтажках.