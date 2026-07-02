Губернатор Нижегородской области РФ Глеб Никитин сообщил о некритическом повреждении одного промышленного объекта и нескольких жилых домов из-за падения обломков БПЛА

В Минобороны РФ сообщили о перехвате 327 БПЛА за ночь Губернатор Нижегородской области РФ Глеб Никитин сообщил о некритическом повреждении одного промышленного объекта и нескольких жилых домов из-за падения обломков БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 327 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в четверг, 2 июля.

«В течение ночи, в период с 20.00 мск 1 июля до 7.00 мск 2 июля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 327 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», - говорится в сообщении.

Между тем губернатор Нижегородской области РФ Глеб Никитин сообщил, что силы ПВО уничтожили 30 БПЛА.

«Падение обломков вызвало некритические повреждения одного промышленного объекта и нескольких жилых домов. С болью в сердце должен сообщить о гибели одного мирного жителя», - написал глава региона в в Telegram-канале.

«По предварительным данным, есть еще четверо пострадавших, им оказывается оперативная медицинская помощь, один человек госпитализирован», - добавил он.

Кроме того, в оперштабе Белгородской области сообщили о гибели мирного жителя.

«В селе Малакеево беспилотник ударил по частному дому. Мужчина, находившийся в доме, от полученных травм погиб на месте. Приносим соболезнования родным и близким. Супруга погибшего получила акубаротравму и ссадины голени. Медики оказали ей помощь на месте, от предложенной госпитализации пострадавшая отказалась», - следует из публикации.