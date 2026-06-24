Кроме того, о гибели двух человек в результате атаки БПЛА сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

В Минобороны РФ сообщили о перехвате 323 БПЛА за ночь Кроме того, о гибели двух человек в результате атаки БПЛА сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 323 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в среду, 24 июня.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 323 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», - говорится в сообщении.

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил о массированной атаке на регион. «Несколько БПЛА сбиты над промышленным предприятием в областном центре», - написал он в «Максе».

Кроме того, о гибели двух человек в результате атаки БПЛА сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«С ночи отражается атака БПЛА на территорию Нижегородской области, силы ПВО уничтожили 23 беспилотника. По предварительной информации, повреждения от обломков получил один промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов. Очень больно сообщать об этом, но двое человек погибли, еще двое человек находятся в больнице», - написал глава региона в Telegram-канале.

Отмечается, что атака на энергетическую инфраструктуру на время оставила Севастополь без электроснабжения, на объектах был введен особый режим.