В Минобороны РФ сообщили о перехвате 289 БПЛА за ночь Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об атаке на КИНЕФ (Киришинефтеоргсинтез - НПЗ)

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 289 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ во вторник, 5 мая.

«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 4 мая до 7.00 мск 5 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 289 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской, Волгоградской областей, Московского региона, Республик Крым и Татарстан, Краснодарского края и над акваторией Азовского моря», - следует из публикации.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что силы ПВО сбили 29 беспилотников над регионом.

«По актуализированной информации, за ночь в Ленинградской области было сбито 29 БПЛА противника.Пожар в промзоне Кириши локализован, завершаются работы по тушению . Основной целью противника был КИНЕФ (Киришинефтеоргсинтез — нефтеперерабатывающее предприятие). Жертв вследствие атаки нет», - написал глава региона в российском мессенджере МАХ.

Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил о трех сбитых БПЛА, летевших на Москву.

«Сбиты три беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», - написал Собянин в соцсети.

Между тем в пресс-службе Минздрава Чувашии сообщили о ранении трех человек из-за атаки БПЛА.

«По оперативной информации, в результате атаки БПЛА в городе Чебоксары 05.05.2026 года пострадали три человека. Один житель в состоянии средней степени тяжести доставлен в больницу, где получает всю необходимую медицинскую помощь. Угрозы для жизни нет. Еще два жителя в состоянии легкой степени тяжести получают помощь амбулаторно», - следует из публикации.

Глава региона Олег Николаев, в свою очередь, сообщил о повторной атаке на регион.

Сообщается, что временные ограничения на взлет и посадку с полуночи вводились в аэропортах Самары, Казани, Нижнекамска, Пензы, Ульяновска, Оренбурга, Уфы, Тамбова, Чебоксар, Орска, Ижевска, Перми и др.