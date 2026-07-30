В Минобороны РФ сообщили о перехвате 258 БПЛА в течение прошедшей ночи ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными БПЛА по территории Украины

В Минобороны РФ сообщили о перехвате 258 БПЛА в течение прошедшей ночи.

Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 258 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской областей, Краснодарского края, аннексированного Крыма, Республики Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей, следует из публикации в Telegram-канале российского оборонного ведомства в четверг, 30 июля.

Массированный удар по территории Украины

Кроме того, сообщается, что ВС РФ ночью был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными БПЛА по территории Украины.

В результате ударов поражены военные аэродромы, предприятия военно-промышленного комплекса, военные телекоммуникационные и логистические центры Украины в городах Киев, Львов, Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях, «задействованные в производстве, хранении и доставке ракетного оружия различного назначения и беспилотных летательных аппаратов, в обеспечении работы системы контроля воздушной обстановки», утверждают в МО РФ.

Кроме того, как сообщается, поражены сухогруз в порту «Южный» и два сухогруза восточнее и южнее Одессы, «доставлявшие вооружение и военное имущество».

В результате массированной атаки в Днепропетровской области погибли шесть человек, десять получили ранения.

«Шесть человек погибли, 10 получили ранения. Среди погибших и пострадавших – дети», – написал глава ОГА Александр Ганжа в Telegrame. Также, по его словам, была повреждена и разрушена гражданская инфраструктура.

Сообщается, что в результате атаки РФ в Полтавской области погиб человек, повреждены терминал «Новой пошты» и склады.

Пять человек, включая ребенка, пострадали в Киевской области в результате ночной массированной атаки. «Этой ночью Киевская область снова пережила массированную вражескую атаку. К сожалению, в Броварском районе пострадали пять человек. Среди них – несовершеннолетний и две женщины»,- сообщил и.о. главы Киевской ОВА Руслан Олийник.

Также сообщается о шести погибших, включая 3 детей, и восьми пострадавших в Кривом Роге в результате попадания баллистической ракеты в жилой дом. Среди пострадавших есть дети.

Более 40 БПЛА уничтожены в Ростовской области

Силы ПВО нейтрализовали более 40 украинских беспилотников в ряде районов Ростовской области, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область более четырех десятков БПЛА уничтожены в городе Таганрог и 8 районах области: Кашарском, Миллеровском, Красносулинском, Шолоховском, Чертковском, Азовском, Аксайском, Тарасовском», - следует из публикации на странице главы региона в социальной сети.

По его словам, не обошлось без последствий на земле.

«В Неклиновском районе в селе Русская-Слободка в результате падения обломков БПЛА в доме повреждены два окна. Пострадавших нет. Также накануне в селе Марьевка повреждена крыша и остекление дома. Пострадавших не было», - отметил губернатор.

Возгорания на логистических объектах Wildberries

На логистических объектах компании Wildberries в Пензе и Сарапуле произошли возгорания после атак, произошедших на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщила пресс-служба компании в Телеграме.

В Wildberries уточнили, что на логистическом объекте в Пензе была проведена эвакуация персонала. В результате атаки на складе возникло возгорание, на месте работают пожарные расчеты. По информации компании, один человек пострадал, ему оказана необходимая медицинская помощь.

Кроме того, заблаговременная эвакуация была проведена на логистическом объекте Wildberries в Сарапуле. После атаки на территории объекта также возник пожар. По предварительным данным компании, пострадавших нет, на месте работают пожарные подразделения.

В пресс-службе отметили, что логистические цепочки были оперативно перестроены. Прием поставок и отгрузка заказов временно осуществляются через другие логистические объекты компании.

Атаки дронов на российские регионы

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне «специальной военной операции» в Украине. В августе 2023 года в офисе украинского президента заявили, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В начале марта 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что весь мир видит результаты применения Украиной дронов собственного производства по стратегическим объектам на территории России. «Думаю, все видят, что наши дроны работают. И работают дальнобойно. Наша дальнобойность – это реальное приближение безопасности для всех», -заявил глава украинского государства в видеообращении после массированной атаки дронов на регионы РФ, включая Московскую область.

Зеленский подчеркнул, что «Украина будет наносить российскому государству ответные потери – вполне справедливо». В мае 2023 дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и аннексированный Крым.

В июне 2026 года Зеленский заявил, что украинские дроны смогут преодолевать расстояние более 3000 километров, и Украина будет увеличивать дальность ударов по территории РФ. «Мы нанесли ответный удар по НПЗ в Тюменском регионе. Если говорить прямо, на расстоянии 2070 км наши дроны FP поразили их цель. Их маршрут составлял 2,5 тысячи километров. Они будут летать на расстояние более 3000 км — это новые дроны, хорошие дроны. Мы будем идти дальше. Потому что мы понимаем, где у них находятся все военные объекты, заводы, нефтяные базы, газовые хранилища и т. д. Нам нужно иметь средства поражения на большее расстояние, и мы это делаем», - заявил глава государства.