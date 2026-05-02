В Минобороны РФ сообщили о перехвате 215 БПЛА за ночь

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 215 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в субботу, 1 мая.

«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 1 мая до 8.00 мск 2 мая дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 215 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», - следует из сообщения.

Между тем, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще одного беспилотника, в небе над регионом. Стоит отметить, что это уже седьмой БПЛА, сбитый на подлете к российской столице с ночи.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в свою очередь, сообщил об уничтожении двух беспилотников.

«Силами ПВО уничтожены два БПЛА в Ленинградской области. Боевая работа продолжается», - написал он в Telegram-канале.

В ряде российских аэропортов вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов, в том числе Внуково и Пулково.