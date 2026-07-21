Между тем губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о ликвидации открытого горения на производственном объекте в Липецке

В Минобороны РФ сообщили о перехвате 209 БПЛА за ночь Между тем губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о ликвидации открытого горения на производственном объекте в Липецке

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 209 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ во вторник, 21 июля.

«В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 209 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», - следует из публикации.

Между тем губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о ликвидации открытого горения на производственном объекте в Липецке.

Ранее глава региона сообщил, что в Липецке на территории производственных объектов на улице Передельческой произошло возгорание на открытой площадке. «Площадь пожара составляет около 2,5 тысячи квадратных метров.К месту происшествия направлены дополнительные силы и средства пожарно-спасательных подразделений. Все оперативные службы работают на месте. Информация о причинах возникновения пожара и пострадавших уточняется», - написал он в «Максе».

Артамонов отметил, что по информации МЧС, открытое горение ликвидировано.



«Сейчас проводится проливка места возгорания, начинается разбор повреждённых конструкций. После этого к работе приступят дознаватели МЧС России, которым предстоит установить причины пожара. Погибших и пострадавших, повторюсь, нет», - добавил он.

Врио губернатора Белгородской области РФ Александр Шуваев, в свою очередь, сообщил, что регион за минувшие сутки был атакован 153 раза.

«В Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах погибли восемь мирных граждан, среди которых был ребенок», - написал врио губернатора в «Максе».

Он отметил, что в Белгороде, Белгородском, Грайворонском, Краснояружском, Прохоровском, Ракитянском и Шебекинском округах ранения получили 77 человек, среди которых несовершеннолетний.