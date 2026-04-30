В Минобороны РФ сообщили о перехвате 189 БПЛА за ночь

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 189 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в четверг, 30 апреля.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 189 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областей», - следует из публикации.

Между тем в комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили, что в ночь на 30 апреля в Алексеевском районе в результате атаки БПЛА повреждено индивидуальное жилое домовладение, а также пострадал местный житель.

«Мужчина, 65 лет, проходит лечение в травматологическом отделении Урюпинской ЦРБ. Состояние стабильное, средней степени тяжести», - говорится в сообщении комитета.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, в свою очередь, сообщил о прилете дрона на одну из промышленных площадок.«Сегодня на одну из промышленных площадок Пермского края был совершен прилет вражеского беспилотника», - написал Махонин в соцсети.



«Жизни и здоровью жителей ничего не угрожает. Угрозы химической опасности нет», — отметил глава региона.

Сообщается, что это уже шестой прилет беспилотников в Пермском крае. Последний прилет был зафиксирован 29 апреля.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в Туапсе на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) потушили пожар, возникший в результате атаки беспилотников.

