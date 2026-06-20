Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил о гибели одного человека в результате удара FPV-дронов по поселку Суземка

В Минобороны РФ сообщили о перехвате 187 БПЛА за ночь Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил о гибели одного человека в результате удара FPV-дронов по поселку Суземка

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 187 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в субботу, 20 июня.

«В течение ночи, в период с 20.00 мск 19 июня до 7.00 мск 20 июня, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 187 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Астраханской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей», - следует из публикации.

Между тем врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил о гибели одного человека в результате удара FPV-дронов по поселку Суземка.

«Один мирный житель погиб, женщина получила ранения. Пострадавшая оперативно доставлена в больницу, где ей оказана медицинская помощь», - следует из сообщения в соцсети.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о еще одной массированной атаке на столицу.

«Сегодня противник предпринял еще одну массированную атаку на Москву. Только на ближнем рубеже силами ПВО было сбито 76 беспилотников», - написал он в «Максе».