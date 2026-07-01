Губернатор Пензенской области РФ Олег Мельниченко сообщил об атаке БПЛА на Пензу

В Минобороны РФ сообщили о перехвате 179 БПЛА за ночь Губернатор Пензенской области РФ Олег Мельниченко сообщил об атаке БПЛА на Пензу

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 179 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в среду, 1 июля.

«В течение ночи в период с 21.00 мск 30 июня до 8.00 мск 1 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 179 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тверской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Ставропольского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», - следует из публикации.

Между тем губернатор Пензенской области РФ Олег Мельниченко сообщил об атаке БПЛА на Пензу.

«Нахожусь на объекте, где работают службы экстренного реагирования. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Один беспилотник сбит в воздухе над Пензой», - написал глава региона в «Максе».

Кроме того, режим беспилотной опасности был объявлен на территории Башкортостана.

«Режим «Беспилотная опасность» введен в Республике Башкортостан», - говорится в сообщении ГУ МЧС по республике.



Украинская сторона

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил о нанесении удара по нефтеперерабатывающему заводу в городе Уфа (Республика Башкортостан).

«Уже во второй раз наши санкционные ответы на затягивание Россией войны достигли нефтеперерабатывающего завода в Уфе – одного из крупнейших российских производителей смазочных материалов. Расстояние – более 1300 километров от линии фронта», – написал Зеленский в Телеграм -канале.

Также, по словам президента Украины, удар был нанесен по «стратегическому объекту российского военно-промышленного комплекса» в Пензенской области РФ. «Расстояние до цели – около 600 км от линии фронта», - отметил он.