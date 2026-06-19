В ведомстве отметили, что сбили БПЛА над различными областями, включая Московский регион

В Минобороны РФ сообщили о перехвате 133 БПЛА за ночь В ведомстве отметили, что сбили БПЛА над различными областями, включая Московский регион

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 133 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в пятницу, 19 июня.

«В течение ночи в период с 20.00 мск 18 июня до 7.00 мск 19 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 133 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Воронежской, Орловской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря», - следует из публикации.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о массированной атаке на регион. По его словам, в общей сложности на подлете к Москве было сбито более 190 беспилотников.

В Минобороны РФ, в свою очередь, заявили о сбитии 992 БПЛА над различными регионами в течение суток.