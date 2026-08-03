В Минобороны РФ сообщили о перехвате 131 БПЛА в течение ночи ВС РФ продолжили нанесение ударов по транспортной инфраструктуре Украины, заявили в ведомстве

В Минобороны РФ сообщили о перехвате 131 БПЛА в течение ночи.

«В течение прошедшей ночи, в период с 20.00 мск 2 августа до 7.00 мск 3 августа, дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 131 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - следует из публикации на канале российского оборонного ведомства в соцсети в понедельник, 3 августа.

Дроны, как сообщается, перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, аннексированного Крыма и над акваторией Черного моря.

- Удары по транспортной инфраструктуре Украины

В другой публикации МО РФ говорится, что в течение ночи вооруженные силы продолжили нанесение ударов по транспортной инфраструктуре Украины, «задействованной в интересах ВСУ».

В результате ударов БПЛА в акватории Черного моря поражены три сухогруза, «перевозившие грузы военного назначения», утверждают в ведомстве.

В порту Николаев, как отмечается, поражен сухогруз, «осуществлявший доставку грузов для ВСУ».

​​​​​​​Украинская сторона информацию пока не прокомментировала.



Атаки дронов на российские регионы

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне «специальной военной операции» в Украине. В августе 2023 года в офисе украинского президента заявили, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В начале марта 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что весь мир видит результаты применения Украиной дронов собственного производства по стратегическим объектам на территории России. «Думаю, все видят, что наши дроны работают. И работают дальнобойно. Наша дальнобойность – это реальное приближение безопасности для всех», -заявил глава украинского государства в видеообращении после массированной атаки дронов на регионы РФ, включая Московскую область.

Зеленский подчеркнул, что «Украина будет наносить российскому государству ответные потери – вполне справедливо». В мае 2023 дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и аннексированный Крым.

В июне 2026 года Зеленский заявил, что украинские дроны смогут преодолевать расстояние более 3000 километров, и Украина будет увеличивать дальность ударов по территории РФ. «Мы нанесли ответный удар по НПЗ в Тюменском регионе. Если говорить прямо, на расстоянии 2070 км наши дроны FP поразили их цель. Их маршрут составлял 2,5 тысячи километров. Они будут летать на расстояние более 3000 км — это новые дроны, хорошие дроны. Мы будем идти дальше. Потому что мы понимаем, где у них находятся все военные объекты, заводы, нефтяные базы, газовые хранилища и т. д. Нам нужно иметь средства поражения на большее расстояние, и мы это делаем», - заявил глава государства.