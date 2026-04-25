В Минобороны РФ сообщили о перехвате 127 БПЛА за ночь

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 127 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в субботу, 25 апреля.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Свердловской, Челябинской областей, Республики Татарстан, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей», - следует из публикации.

Губернатор Свердловской области РФ Денис Паслер сообщил, что в Екатеринбурге из-за атаки БПЛА поврежден один многоэтажный жилой дом. «К счастью, обошлось без жертв. На данный момент зафиксировано 6 обращений в службу скорой медицинской помощи. Среди обратившихся нет пациентов в тяжелом состоянии. В основном диагностировано отравление продуктами горения легкой степени. Одна женщина госпитализирована. Пять человек от госпитализации отказались. Медики продолжают работу», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

По словам Паслера, жильцы пострадавшего дома эвакуированы.

Между тем губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что на одном из объектов инфраструктуры в регионе «пресечена попытка беспилотной атаки».

«Жертв и разрушений нет», - написал он в своем канале на российской платформе МАХ.

Отмечается, что в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге из-за временного ограничения приема и выпуска воздушных судов задержано 18 рейсов, шесть самолетов ушли на запасные аэродромы.