В Новороссийске в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы, - оперштаб Краснодарского края

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 348 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в субботу, 23 мая.

«В период с 20.00 мск 22 мая до 7.00 мск 23 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 348 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей», - следует из публикации.

Позже российское ведомство сообщило, что с 7.00 до 9.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Калужской, Курской и Рязанской областей.

Между тем оперштаб Краснодарского края заявил, что в Новороссийске в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы.

«Число пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск увеличилось до двух. Еще одного мужчину, который в момент падения обломков беспилотника находился на улице, госпитализировали в медицинское учреждение. Ему оказывают всю необходимую помощь», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Новороссийске обломки БПЛА повредили остекление в двух многоквартирных домах Восточного района.

Между тем в оперштабе Белгородской области сообщили, что ночью в селе Нежеголь Шебекинского округа FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю. «Бригада скорой доставила водителя в Шебекинскую ЦРБ. У мужчины предварительно диагностировали минно-взрывную травму и акубаротравму», - говорится в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, сообщил об уничтожении четырех БПЛА с ночи на 23 мая.