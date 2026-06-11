В Минобороны РФ сообщили о перехвате не менее 330 БПЛА за ночь

Olga Keskin
11 Июня 2026•Обновить: 11 Июня 2026
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 330 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в четверг, 11 июня.
«В течение ночи в период с 20.00 мск 10 июня до 7.00 мск 11 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 330 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тульской, Тверской, Владимирской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей», - следует из публикации.
Между тем в оперативном штабе Краснодарского штаба сообщили, что обломки беспилотников упали в поселке Афипском, в результате чего произошло возгорание на территории НПЗ. Позже в штабе отметили, что пожар на НПЗ, возникший из-за атаки беспилотников, был потушен.
Кроме того, сообщается о введении режима ЧС в Афипском городском поселении Северского района.
Власти региона заявили, что обломки БПЛА попали в многоквартирный дом в Краснодаре.
«В результате произошло возгорание. На месте работают оперативные и специальные службы. По предварительной информации, есть двое пострадавших. Сейчас им оказывают всю необходимую помощь», - сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.