В оперативном штабе Краснодарского штаба сообщили, что обломки беспилотников упали в поселке Афипском, в результате чего произошло возгорание на территории НПЗ

В Минобороны РФ сообщили о перехвате не менее 330 БПЛА за ночь В оперативном штабе Краснодарского штаба сообщили, что обломки беспилотников упали в поселке Афипском, в результате чего произошло возгорание на территории НПЗ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 330 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в четверг, 11 июня.

«В течение ночи в период с 20.00 мск 10 июня до 7.00 мск 11 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 330 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тульской, Тверской, Владимирской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей», - следует из публикации.

Между тем в оперативном штабе Краснодарского штаба сообщили, что обломки беспилотников упали в поселке Афипском, в результате чего произошло возгорание на территории НПЗ. Позже в штабе отметили, что пожар на НПЗ, возникший из-за атаки беспилотников, был потушен.

Кроме того, сообщается о введении режима ЧС в Афипском городском поселении Северского района.

Власти региона заявили, что обломки БПЛА попали в многоквартирный дом в Краснодаре.



«В результате произошло возгорание. На месте работают оперативные и специальные службы. По предварительной информации, есть двое пострадавших. Сейчас им оказывают всю необходимую помощь», - сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.