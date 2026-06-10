В Минобороны РФ сообщили о перехвате не менее 325 БПЛА за ночь Глава Чувашской Республики Олег Николаев сообщил, что ранним утром Чебоксары подверглись ракетной атаке

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 326 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в среду, 10 июня.

«В течение ночи в период с 20.00 мск 9 июня до 7.00 мск 10 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 326 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря», - следует из публикации.

Глава Чувашской Республики Олег Николаев сообщил, что ранним утром Чебоксары подверглись ракетной атаке.

«По уточненным данным, в результате атаки пострадали три человека. Врачи делают все необходимое: два пострадавших в состоянии средней степени тяжести, третий - в легкой. Жизни людей ничего не угрожает. Один уже отпущен домой», - написал Николаев в «Максе».

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, в свою очередь, сообщил, что регион подвергся «массированной атаке беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ)».

«Силами ПВО и мобильных боевых групп сбито несколько десятков БПЛА. К сожалению, в результате атаки зафиксированы повреждения на нескольких промышленных предприятиях. На местах работают оперативные службы. Пострадали трое жителей региона. Им оказывается необходимая медицинская помощь», - написал глава региона в «Максе».

Между тем губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что в результате атаки БПЛА произошло возгорание на двух объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах. «Пострадавших нет. Силами МЧС и Росгвардии проводятся необходимые оперативные мероприятия», - написал он в «Максе».

Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, сообщил об уничтожении не менее 12 БПЛА, летевших на российскую столицу.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что атаке подверглись Миллеровский, Верхнедонской, Чертковский и Шолоховский районы.

Он отметил, что есть последствия на земле. «В Миллеровском районе подавлены БПЛА. В результате падения обломков на территорию гражданского объекта произошло возгорание емкости с топливом», - написал глава региона в «Максе».

Кроме того, так называемый «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ударе по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов», в результате чего вспыхнул пожар, которому присвоили четвертый ранг сложности.