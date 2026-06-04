Власти аннексированного Крыма сообщили о гибели одного человека и ранении еще троих в результате атаки БПЛА на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь

В Минобороны РФ сообщили о перехвате не менее 242 БПЛА за ночь Власти аннексированного Крыма сообщили о гибели одного человека и ранении еще троих в результате атаки БПЛА на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 272 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в четверг, 4 июня.

«В течение прошедшей ночи, в период с 20.00 мск 3 июня до 7.00 мск 4 июня, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 272 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», - следует из публикации.

Так называемый «глава» аннексированного Крыма Сергей Аксенов сообщил о гибели одного человека и ранении еще троих в результате атаки БПЛА на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь.

Между тем врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил, что украинские войска атаковали FPV-дронами село Демьянки Стародубского муниципального округа. «Ранена мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», - написал он в «Максе».

По его словам, в результате атаки поврежден жилой дом.