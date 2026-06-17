Между тем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о перехвате с начала суток не менее 20 БПЛА, летевших на российскую столицу

В Минобороны РФ сообщили о перехвате не менее 200 БПЛА над различными регионами Между тем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о перехвате с начала суток не менее 20 БПЛА, летевших на российскую столицу

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 157 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в среду, 17 июня.

«В течение ночи в период с 20.00 мск 16 июня до 7.00 мск 17 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 157 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Тверской, Рязанской, Ростовской, Астраханской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря», - следует из публикации.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что в период с 7.00 до 9.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Тверской, Рязанской, Воронежской областей, Московского региона, Краснодарского края и над акваторией Черного моря.

Между тем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о перехвате с начала суток не менее 20 БПЛА, летевших на российскую столицу.