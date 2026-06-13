Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на морском терминале, погиб один человек

В Минобороны РФ сообщили о перехвате не менее 177 БПЛА за ночь Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на морском терминале, погиб один человек

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 177 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в субботу, 13 июня.

«В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», - следует из публикации.

Между тем губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что «этой ночью украинские БПЛА атаковали Темрюкский район».

«В результате падения обломков беспилотников произошло возгорание на морском терминале. К сожалению, один человек погиб. Выражаю самые искренние соболезнования семье погибшего. Также по предварительной информации, пострадали еще три человека – сейчас им оказывают помощь», - написал глава региона в соцсети.

По его словам, пожар тушат 96 человек, задействовано больше 30 единиц техники, в том числе от МЧС России.

Между тем губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об отражении атаки БПЛА на регион.

«В результате падения обломков на территории промышленной инфраструктуры в Котовском районе возникло возгорание, ликвидация продолжается. В Кумылженском районе при падении БПЛА зафиксировано возгорание на окраине лесного массива «Шакинская дубрава», пожар ликвидирован. Пострадавших нет», - написал он в Telegram-канале.