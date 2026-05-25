В Минобороны РФ сообщили о перехвате не менее 173 БПЛА над различными регионами

Местные власти сообщили о гибели одного человека в результате атаки Брянской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 173 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в понедельник, 25 мая.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 173 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Республики Крым», - следует из публикации.

Между тем, врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что при массированной атаке Трубчевского района погиб мирный житель.



"Целенаправленный массированный удар нанесли укронацисты из РСЗО "Град" по мирным жителям поселка Белая Березка Трубчевского района. В результате преступных действий ВСУ погиб мирный житель. Ранен сотрудник пожарно-спасательной службы. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он в "Максе".