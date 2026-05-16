В Минобороны РФ сообщили о перехвате не менее 150 БПЛА над различными регионами

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 138 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в субботу, 15 мая.

«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 15 мая до 7.00 мск 16 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 138 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей», - следует из публикации.

Кроме того, в российском ведомстве сообщили, что в период с 07:00 мск до 09:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Воронежской, Калужской, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Краснодарском крае, Республики Крым и над акваторией Азовского моря».

Между тем, мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотников, летевших на Москву. В целом, с полуночи, по словам мэра, было сбито не менее 7 БПЛА.