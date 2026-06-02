В Минобороны РФ сообщили о перехвате не менее 148 БПЛА за ночь

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 148 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ во вторник, 2 июня.

«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 1 июня до 7.00 мск 2 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», - следует из публикации.

Губернатор Ростовской области РФ Юрий Слюсарь сообщил об отражении воздушной атаки минувшей ночью.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более десяти БПЛА в городе Таганрог и 4 районах области: Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», - написал он в Telegram-канале.

В оперативном штабе Краснодарского края, в свою очередь, сообщили, что на Ильском НПЗ произошло возгорание из-за атаки БПЛА.

«По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы», - следует из публикации.

В оперштабе отметили, что в Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали на территории многоквартирного дома. Пострадавших нет.

Между тем врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о гибели одного мирного жителя.

«Также в округе получили ранения семь человек, к сожалению, среди пострадавших есть ребенок. Двое пострадавших будут проходить лечение амбулаторно», - написал он в «Максе».

По словам Шуваева, за минувшие сутки регион подвергся атаке со стороны Украины 68 раз.