Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки БПЛА, летевших на российскую столицу

В Минобороны РФ сообщили о перехвате не менее 140 БПЛА за ночь Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки БПЛА, летевших на российскую столицу

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 140 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ во вторник, 9 июня.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», - следует из публикации.

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что за минувшие сутки регион был атакован 74 раза.

«В Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Ивнянском и Шебекинском округах получили ранения семь человек. Четверо пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения. Медики оказывают всю необходимую помощь», - написал он в «Максе».

Между тем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки БПЛА, летевших на российскую столицу .

В целом, по словам Собянина, с начала суток было уничтожено восемь беспилотников.