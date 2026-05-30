В Минобороны РФ сообщили о перехвате не менее 127 БПЛА за ночь

Olga Keskin
30 Май 2026•Обновить: 30 Май 2026
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 127 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в субботу, 30 мая.
«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 29 мая до 7.00 мск 30 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря», - следует из публикации.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в свою очередь, сообщил, что минувшей ночью и утром в регионе в ходе отражения воздушной атаки было уничтожено почти полсотни БПЛА.
«Атаке кроме Таганрога, Чертковского, Матвеево-Курганского, Неклиновского района, подверглись города Ростов-на-Дону, Сальск и ещё 4 района: Миллеровский, Тарасовский, Шолоховский, Верхнедонской.Пострадавшие в Таганроге - мужчина и женщина - доставлены в больницу. По оценкам врачей состояние средней тяжести», - написал он в Telegram-канале.
По его словам, возгорание танкера и объектов на территории порта в Таганроге ликвидировано. «Утечки мазута не зафиксировано. Пострадавших нет», - добавил он.
Ранее глава региона сообщал о возгорании танкера, резервуара с топливом и административного здания.
Между тем в оперштабе Краснодарского края сообщили, что в Армавире ликвидировали возгорание на территории перевалочной нефтебазы.
«Пожар произошел из-за падения обломков БПЛА. Пострадавших нет», - следует из публикации.
Кроме того, в оперштабе сообщили, что в Приморско-Ахтарске из-за падения обломков БПЛА пострадал один человек.
«Также в городе обнаружили обломки БПЛА по пяти адресам. В частных домах повреждены остекления и фасады», - говорится в сообщении.