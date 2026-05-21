В Минобороны РФ сообщили о перехвате не менее 120 БПЛА над различными регионами

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в четверг, 21 мая.

«В период с 20.00 мск 20 мая до 7.00 мск 21 мая дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей, Республики Калмыкия, Республики Крым и над акваторией Каспийского моря», - следует из публикации.

Губернатор Самарской области РФ Вячеслав Федорищев сообщил о гибели двоих человек в результате атаки БПЛА.

«ВСУ атакуют средствами БПЛА Сызрань. С прискорбием сообщаю: из-за бесчеловечных действий врага двое человек погибли. Мои соболезнования родным и близким. Также есть пострадавшие»,- написал он в своем канале на российской платформе «Макс».

Между тем в оперштабе Белгородской области сообщили, что в городе Шебекино дрон нанес удар по движущемуся автомобилю. «Два молодых человека, 18 и 20 лет, были доставлены в Шебекинскую центральную районную больницу бойцами самообороны», - говорится в сообщении. В оперштабе отметили, что в поселке Маслова Пристань от атаки FPV-дрона на «Газель» мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в свою очередь, сообщил, что минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на регион уничтожено более трех десятков БПЛА в 5 районах области: Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском, Шолоховском.

«К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В Шолоховском районе в Вешенском лесничестве в результате падения обломков БПЛА возникло два лесных пожара. В настоящий момент возгорания ликвидированы», - написал он в «Максе».