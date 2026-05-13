В Минобороны РФ сообщили о перехвате более 310 БПЛА над различными регионами

Губернатор Астраханской области РФ Игорь Бабушкин сообщил об отражении атаки БПЛА на Астраханский газоперерабатывающий завод

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 286 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в среду, 13 мая.

«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 12 мая до 7.00 мск 13 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 286 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской, Астраханской областей, Краснодарского края, Республик Калмыкия, Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», - следует из публикации.

В другом сообщении Минобороны говорится, что «в период с 7.00 мск до 9.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Нижегородской, Владимирской областей, Московского региона и над акваторией Азовского моря».

Между тем в Оперштабе Краснодарского края сообщили, что обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий в поселке Волна Темрюкского района.

«Пострадал один человек, ему оказали необходимую медицинскую помощь на месте, без госпитализации», - сообщили в Опершатбе в Телеграм -канале.

Согласно сообщению, в поселке продолжают тушить пожар на территории одного из предприятий.

Кроме того, губернатор Астраханской области РФ Игорь Бабушкин сообщил об отражении атаки БПЛА на Астраханский газоперерабатывающий завод (АГПЗ).

«Сегодня, 13 мая, была отражена атака БПЛА ВСУ на АГПЗ. Все вражеские летательные аппараты сбиты либо подавлены средствами РЭБ. Обломки вызвали возгорание. По данным МЧС, горение будет устранено в течение нескольких часов», - написал он в Максе.

По словам главы региона, угрозы загрязнения атмосферного воздуха на территории Астрахани из-за возгорания на АГПЗ нет.

Кроме того, об уничтожении двух БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.