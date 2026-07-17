В частности, сообщается об ударах по пяти сухогрузам в украинских портах, а также резервуарам с ГСМ

В Минобороны РФ сообщили о новых ударах по судам и объектам портовой инфраструктуры Украины В частности, сообщается об ударах по пяти сухогрузам в украинских портах, а также резервуарам с ГСМ

ВС России в течение дня продолжили нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

«Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту «Николаев» (государственное предприятие «Николаевский морской торговый порт») в момент выгрузки четыре сухогруза, осуществлявших доставку грузов для ВСУ; в порту «Южный» (государственное предприятие «Морской торговый порт «Южный») Одесской области сухогруз, осуществлявший доставку грузов для ВСУ», - сообщили в ведомстве.

«В порту «Одесса» (государственное предприятие «Морской торговый порт «Одесса») высокоточным оружием воздушного базирования поражены резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ», - добавили в Минобороны РФ.