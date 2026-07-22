«В течение дня Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и морским судам, а также логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ», - МО РФ

В Минобороны РФ сообщили о новых ударах по портам Украины и объектам снабжения войск «В течение дня Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и морским судам, а также логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ», - МО РФ

В Минобороны РФ заявили о продолжении нанесения ударов по портам Украины и морским судам, а также логистическим центрам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В течение дня Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и морским судам, а также логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ», - следует из публикации.

В ведомстве отметили, что «высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту «Черноморск» (государственное предприятие «Морской торговый порт «Черноморск») сухогруз в момент разгрузки грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ, а также портовая инфраструктура логистического центра, используемая для хранения грузов военного назначения, и резервуары с горюче-смазочными материалами».

Кроме того, согласно сообщению МО РФ, в порту «Одесса» (государственное предприятие «Морской торговый порт «Одесса») мишенью стали объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения, на переходе морем сухогруз и морское судно типа «балкер», осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порт «Одесса».

«Кроме того, в городе Одесса и Молодежное (10 км юго-зап. Одесса) ударными БПЛА поражены три склада с беспилотными летательными аппаратами, предназначенными для поставки ВСУ», - добавили в российском ведомстве.