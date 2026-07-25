По данным российского военного ведомства, ударам подверглись объекты в портах Николаева, Одессы и Измаила

В Минобороны РФ сообщили о новых ударах по инфраструктуре украинских портов По данным российского военного ведомства, ударам подверглись объекты в портах Николаева, Одессы и Измаила

В Министерстве обороны России сообщили о продолжении атак на украинские порты, используемые в военных целях.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что «в результате ударов: в порту «Николаев» (государственное предприятие «Николаевский морской торговый порт») в момент разгрузки поражен сухогруз, доставивший грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ».

«В порту «Одесса» (государственное предприятие «Морской торговый порт «Одесса») поражены объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и хранения грузов военного назначения», а «в порту «Измаил» (государственное предприятие «Измаильский морской торговый порт») поражены объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, а также склад с военным имуществом ВСУ».