БПЛА также перехвачены над Московским регионом и Черным морем

В Минобороны РФ сообщили о нейтрализации 95 дронов в течение прошедшей ночи БПЛА также перехвачены над Московским регионом и Черным морем

В Минобороны РФ сообщили о нейтрализации 95 дронов в течение прошедшей ночи.

«Российские военные с 20:00 мск субботы до 07:00 мск воскресенья перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотников»,- следует из публикации в Telegram-канале российского оборонного ведомства от 7 июня.

По данным МО РФ, БПЛА уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тульской, Ярославской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, аннексированным Крымом и Черным морем.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне «специальной военной операции» в Украине.

В августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В начале марта 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что весь мир видит результаты применения Украиной дронов собственного производства по стратегическим объектам на территории России. «Думаю, все видят, что наши дроны работают. И работают дальнобойно. Наша дальнобойность – это реальное приближение безопасности для всех», -заявил глава украинского государства в видеообращении после массированной атаки дронов на регионы РФ, включая Московскую область.

Зеленский подчеркнул, что «Украина будет наносить российскому государству ответные потери – вполне справедливо».

В мае 2023 дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и аннексированный Крым.