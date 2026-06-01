Дроны перехвачены в том числе над акваторией Черного моря

В Минобороны РФ сообщили о нейтрализации 72 БПЛА за ночь Дроны перехвачены в том числе над акваторией Черного моря

В Минобороны РФ сообщили о нейтрализации 72 БПЛА за ночь.

«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 31 мая до 7.00 мск 1 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - следует из публикации на сайте оборонного ведомства.

Дроны перехвачены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, аннексированного Крыма и над акваторией Черного моря.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне «специальной военной операции» в Украине.

Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года в офисе украинского президента заявили, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В начале марта 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что весь мир видит результаты применения Украиной дронов собственного производства по стратегическим объектам на территории России. «Думаю, все видят, что наши дроны работают. И работают дальнобойно. Наша дальнобойность – это реальное приближение безопасности для всех», -заявил глава украинского государства в видеообращении после массированной атаки дронов на регионы РФ, включая Московскую область.

Зеленский подчеркнул, что «Украина будет наносить российскому государству ответные потери – вполне справедливо».

В мае 2023 дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и аннексированный Крым.